Maadlejad näitasid auhinnaturniiril rammu

Maadlusklubi Järvamaa Matimehed treener Mati Sadam ütles, et neil läksid võistlused päris hästi. Poistega saadi kaks esimest, kuus teist ja kuus kolmandat kohta.

„Need võistlused olid mitmel põhjusel olulised,” ütles Sadam. „Need, kes olid vahepealsel ajal harjutanud, said kinnitust, et nad on vähemharjutanutest üle. Hooaja alguseks on see päris hea turniir, sest siia tuuakse proovima ka need, kes on alles maadlusega alustanud.”

See oli meie maadlejatele küll esimene sügishooaja koduvõistlus, kuid mitte esimene mõõduvõtt. Septembri lõpus viis seeriavõistlus „Nublust nabiks” maadlejad esmakordselt Soome. 11 järvakast paistsid silma teise kohaga Andri Matrov ja kolmanda kohaga Kennet Künnarpuu. Viiendaks tulid Karel Kuurmaa, Timor Arusaar, Brent Bürkland ja Ragnar Kuurmaa.

Seeriavõistluse järgmine etapp viib noormaadlejad oktoobri teises pooles Lätti. Matimeeste plaaniks on minna välja nii 15 maadlejaga. (JT)

TULEMUSED

Türi spordiklubide liidu auhinnaturniir vabamaadluses

Poisid

Kuni 35 kg: III Marten Kaljur TPK.

Kuni 38 kg: II Karel Kuurmaa Laupa PK, III Rasmus Peets PÜG ja Timor Arusaar Järva-Jaani G.

Kuni 42 kg: II Brent Bürkland Koeru KK.

Kuni 46 kg: II Sander Suitsberg TPK, III Karl Lehis Laupa PK.

Kuni 50 kg: II Karl-Heinrich Kajakas TPK, III Virgo Suun Koeru KK.

Kuni 58 kg: I Ragnar Kuurmaa Laupa PK.

Kuni 69 kg: I Elmar Braks Koeru KK, II Kennet Künnarpuu Järva-Jaani G.

Kuni 76 kg: II Kim Niitmäe TÜG.

Kuni 100 kg: III Andri Matrov Koeru KK.

Tüdrukud

Kuni 50 kg: II Karmel Karro.

Kuni 60 kg: III Ragne Kuurmaa Laupa PK.

Allikas: Eesti Maadlusliit