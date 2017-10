Järvamaa kiirmale meistriks krooniti Mihkel Vohla

Paide Maleklubi juhatuse liige ja turniiri korraldaja Priit Värk ütles, et osalejaid oli kokku 11 ja pinget jagus viimaste voorudeni. „Esikolmikusse tulnud mängumehed on tasemelt üsna võrdsed ning kunagi ei tea, kes on just sel päeval ja hetkel parimas vormis. Seekord suutis Mihkel kõige teravam olla, võtta turniirivõidu ja peaauhinnaks pandud kolme kilose põdrakintsu,“ kommenteeris ta.

Värgi sõnul mängiti esmakordselt Järvamaa meistrivõistlusi digitaalsete malekelladega ja ajakontrolliga, kus iga käiguga lisandus 5 sekundit. „Eks see oli nii mõnegi mängija jaoks uus kogemus, kuid kõik jäid turniiriga rahule,“ lausus Värk. „Eelmine aasta jäid maakonnameistrivõistlused kahjuks ära, kuid tänu Järvamaa Spordiliidule, Rahandusministeeriumile ja kohalikule Jahiklubile toimus seekord uuesti. Loodetavasti kujuneb sellest samasugune traditsioon nagu igakuistest Wabalinna maleõhtutest.” (JT)