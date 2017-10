Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* «Teie perearstina hoolin ka mina Teist ja soovin osaleda Paide Linnavolikogu töös, et seista Teie huvide eest!» on kirjas Ingrid Aldi patsiendile saadetud postkaardi tagaküljel. Ainult et patsient on juba poolteist aastat surnud.

Nimelises ümbrikus saabunud reklaami leidis naise tütar eelmisel laupäeval, kuigi kahtlustab, et see on postkastis olnud juba varem. «Me lihtsalt ei käi selles korteris nii tihti,» selgitab ta anonüümsust paludes. Tütar perearst Ingrid Aldi nimistusse ei kuulu, küll aga kuulus sinna tema ema, kes on poolteist aastat maamullas, kuid kelle surmaga seotud haavad perearstilt tulnud valimisreklaam jälle lahti kiskus.



* Neljapäeva õhtul kogunevad Koeru vallavolinikud viimasele istungile. Kolm päeva enne valimisi hakkavad volinikud arutama, kui palju maksta preemiat vallavanem Andres Teppanile. Koeru vallavolikogu liige Ahti Karon sõnas, et volikogu plaanib premeerida vallavanemat ja tema teada kas ühe või kahe kuupalga ulatuses.



* Paide Pärnu tänava majaomanik Heiki Tahur oli hämmeldunud olukorrast, kus osa majade juurde on tehtud tänava asfaltimise käigus asfaltkattega mahasõidud, kuid osa juurde mitte. «Minu maja juures on näiteks endiselt järsk asfaldiserv, ei mingit sujuvat üleminekut,» sõnas ta. Tahur märkis, et ootas tee-ehituse ajal kannatlikult, millal tema majani jõutakse, ning hoidis hoovi viiva tee kogu aeg kenasti puhta, et oleks hõlpsam asfalti panna.



* Kuu algul kontrollisid Paide politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Jaanus Murakas ja noorsoopolitseinik Kadri Toom Paides lapsi, kes kasutasid pärast koolipäeva linnas liiklemiseks jalgratast. Tulemused on murettekitavad.



* Kui ilmaennustusel on üks mõõtevahenditest baromeeter, siis teist aastat mõõdab ka töötukassa baromeetriga tööjõuvajadust ja päris lootusrikkalt. Järva osakonna juhataja selgitusel näitab baromeeter sedagi, et haldusreformi järel tööta jäävatel sekretäridel pole tööpuudust karta.



* Esmaspäeval ehiti Türil, Paides, Roosna-Allikul ja mujalgi Järvamaal hoolega puid. Tegemist polnud siiski jõuludeks valmistumisega, vaid puid-põõsaid on kaunistamas helkurid.

Helkureid ei riputatud puudele lihtsalt ilu pärast, vaid vajadusest meelde tuletada, et üha pimedamaks muutuvad päevad nõuavad jalakäijatelt ja ratturitelt enda märgatavaks tegemist. Sellele aitab lihtsalt kaasa väike helkur. Helkuripuult ongi võimalik võtta endale elupäästja neil, kellel seda kodust võtta pole või nad on unustanud helkuri jope külge kinnitada.



* Korvpalli esiliigas kahest mängust kaks võitnud Paide Viking Window meeskond alustas tänavust hooaega treeneri hinnangul igati püüdlikult, isegi ülipüüdlikult.