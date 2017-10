Perearst saatis valimisreklaami surnud patsiendile

Nimelises ümbrikus saabunud reklaami leidis naise tütar eelmisel laupäeval, kuigi kahtlustab, et see on postkastis olnud juba varem. «Me lihtsalt ei käi selles korteris nii tihti,» selgitab ta anonüümsust paludes.

Tütar perearst Ingrid Aldi nimistusse ei kuulu, küll aga kuulus sinna tema ema, kes on poolteist aastat maamullas, kuid kelle surmaga seotud haavad perearstilt tulnud valimisreklaam jälle lahti kiskus.

Tütar mõistab, et ilmselt ei pannud perearst isiklikult seda postkaarti ümbrikku ega kirjutanud sellele nime ja aadressi, selleks on teised inimesed.

Iseküsimus on, kas on eetiline kasutada patsientide nimistut valimisreklaamiks ja miks ei kontrollitud nimistut üle. «See pole ju värske asi, inimene on poolteist aastat surnud! Nüüd on hilja hoolima hakata,» ütles tütar pahaselt.

Ta usub, et ei pruugi olla ainus, kes on sunnitud surnud lähedase nimele saabunud kirja avama. See oli ka põhjus, miks ta reklaami koos põhjendusega arstile tagasi ei saatnud, vaid avalikustamise kasuks otsustas.

Paide Vee tänava perearstikeskuse perearst Ingrid Alt kinnitas, et kirjutas tõepoolest oma patsientidele isikliku pöördumise sõnumiga «Teie perearstina hoolin ka mina Teist ja soovin osaleda Paide Linnavolikogu töös, et seista Teie huvide eest!».

«Ma vabandan südamest, kui olen mõne pere poole pöördunud ekslikult ja kui kiri on adresseeritud inimesele, kes on siit ilmast lahkunud, või mõnele ümbrikule läks vale aadress,» ütles Alt.

Alt lisas, et kirju saates mõtles ta isiklikult igale oma patsiendile. «Minu silme ees on nad ikka elavad. Nii juhtuski, et inimest ei ole enam siinpoolsuses, kuid võtsin temaga ühendust,» selgitas ta.

Samas lausus Alt, et palub isiklikult vabandust tütrelt, kellele tema kiri tuletas meelde kurva sündmuse ja valmistas meelehärmi.

Selle, et isiklike kirjade saatmine patsientidele võiks olla seadusevastane, Alt välistas. «Tegemist on tavapärase suhtlusega patsientidega. Olen saatnud neile ka jõulukaarte, kutseid koolitusele, jõulupeole ning uueks aastaks kalendreid,» täpsustas ta.

Alt kinnitas, et kolmandatele isikutele ta patsientide delikaatseid isikuandmeid jaganud pole ning enda koostatud nimekirjas, kus nimed ja aadressid pärinevad, puuduvad ka näiteks isikukoodid.

Juhtumi avalikustamisel näeb ta seost käimas olevate valimistega, kus on tavaline, et avalikku arvamust kandidaatidest püütakse kuhugi kallutama hakata. «Tundub, et minu juhtum püütakse endale sobivasse valgusesse sättida. Oma patsientidega olen alati suhelnud ja suhtlen ka edaspidi,» ütles Alt.

Ta tuletas meelde, et on Järvamaal perearst olnud alates 1995. aastast, toonud siia uusi perearste ja ehitanud modernse filiaalidega perearstikeskuse. «Olen aktiivne kaasarääkija kogukonna elus ja seisan oma patsientide eest igal juhul,» lisas ta.

Eesti Perearstide seltsi juht dr Le Vallikivi ütles, et selts peab väga oluliseks, et perearstil oleks kogukonna elu edasiviimisel aktiivne ja suur roll. «Samas oleks siiski hea, kui vahendid, kuidas kogukonnas oma häält kuuldavaks teha, ei kompaks seaduste ja heade tavade piire,» sõnas ta.

KOMMENTAAR

Maire Iro

andmekaitse inspektsioon, avalike suhete nõunik

Perearst võib oma patsientide andmeid kasutada üksnes tervishoiuteenuse osutamiseks. Kindlasti ei ole lubatud patsientide andmeid vaadata selleks, et neile valimisreklaami saata.

Tööülesannete täitmiseks saadud ligipääsude väärkasutus on karistatav trahviga. Kõigist sellistest kahtlustest peab andmekaitse inspektsiooni teavitama, et saaksime võimalikku väärkasutust kontrollida.

Eelmistel valimistel on andmekaitse inspektsioonini jõudnud üks samalaadne juhtum. Tol korral kahtlused kinnitust ei leidnud.