Sügisesel romuringil purustatakse üle 100 auto

Kesk-Eesti romuringi korraldaja Meeme Juhkam täpsustas, et naisi on sõitma tulemas 23, kaubikuid roolivaid mehi 12 ja ülejäänud on meesjuhid sõiduautode klassis. "Naistel on kolm sõiduvooru, samuti kaubikutel, kuid meestel on kaks eelfinaali ja kaks finaalsõitu," täpsustas ta.

Sedavõrd suur osalejate ja sõiduvoorude arv tähendab seda, et kell 11 alguse saav romuring kestab julgelt pimedani. Päeva lõpetab nn surmaring. "Killzone ehk nn surmaring tähendab õhtul kell kaheksa alguse saavat sõitu, kus paneme kokku kõik liikuvad masinad," selgitas Juhkam. "Kui romuring käib traditsiooniliselt ringide kogumise peale, siis surmaringi võidab masin ja juht, kes jääb viimasena liikuvaks."

"Eesootav romuring tuleb nii osalejate kui päevakava poolt rekordiline," märkis Meeme Juhkam. "See on hooaja viimane romuring ning sel põhjusel proovime sellest päevast võtta maksimumi."

Kõigile romuringihuvilistele on Meeme Juhakmil ka üks pakkumine. "Meil on huvilisele pakkuda koht kõrvalistmel ja seda kaubikute esimeses sõidus," ütles ta. "Peale naiste esimest sõitu ootame kõiki huvilisi lava ette ning loosime kohasaaja välja."

Sügisene, arvult juba seitsmes Järvamaal sõidetav Kesk-Eesti romuring algab laupäeval kell 11 naiste esimese sõiduga.