Credit24 Meistriliiga klubid peavad karikaduelli

Vastasseisule lisab intriigi, et võistkonnad mängisid alles pühapäeval Credit24 Meistriliiga raames. Toona noppis Bigbank Tartu võõrsil kindla 3:0 (25:19, 25:23, 25:18) võidu. Edu alused peitusid vastuvõtul ja rünnakul, kus tartlastel oli mõlemal 20-protsendiline paremus. Võitjatele tõid nii Meelis Kivisild kui Brook Sedore 12 punkti, Mart Naaber lisas 10. Järvamale tosin punkti Relyea Dixon Spellerilt ja 11 eelmisel hooajal veel Tartus mänginud Michael Michelault. Temalt ühtlasi ka lõppenud nädalavahetuse Credit24 Meistriliiga parim sooritus, mida saab uudistada aadressil https://www.youtube.com/watch?v=9aJQPsMR6mw&feature=youtu.be.

Nüüd on aeg aga uueks vastasseisuks. Tartlaste loots Oliver Lüütsepp tõdes, et viimastel hooaegadel on tulnud karikavõistluste avaringis vastamisi minna rahva- või esiliiga võistkonnaga ning kerge vaevaga järgmisse ringi pääsetud. „Sel aastal tuleb Järvamaa näol kohe läbi hammustada tugevam pähkel. Liiga avamängu võitsime nende vastu võõral väljakul 3:0 ning tundub, et jõujooned on hetkel natuke rohkem meie poole kaldu. Siiski peame valmis olema tugevaks lahinguks, sest Järvamaa võistkond on hooaja alguses iga mänguga järjest kindlamaks läinud ja koostöö nelja leegionäri ja eestlaste vahel on üha sujuvam. Meie mängu edu sõltub paljuski sellest, kuidas suudame vastast serviga survestada ja kui hästi saame toimima oma bloki-kaitsemängu,” sõnas peatreener klubi koduleheküljel enne matši.

Karikavõistlustel selgub edasipääseja kahe mängu kokkuvõttes. Kui mõlemad võistkonnad võidavad ühe kohtumise, määrab edasipääseja punktide arv. Nagu ikka, 3:0 ja 3:1 edu annavad võitjale kolm ja kaotajale null punkti, 3:2 paremuse eest teenib võitja kaks ja kaotaja ühe punkti. Punktide võrdsuse korral mängitakse edasipääseja selgitamiseks kuldne geim. Finaalis selgub võitja ühe mänguga.

Bigbank Tartu ja Järvamaa Võrkpalliklubi korduskohtumine algab Paides pühapäeval kell 15:00. Paari võitjat ootab veerandfinaalis duell karikakaitsja Pärnu Võrkpalliklubiga.

Teises kaheksandikfinaalis alistas Saaremaa Võrkapalliklubi avakohtumises koduväljakul 3:0 (25:15, 25:21, 25:9) Eesti Maaülikooli Spordiklubi. See seeria siirdub Tartusse laupäeval kell 16:00. Paari võitja mängib veerandfinaalis Selver Tallinnaga.