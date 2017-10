„Kuhu kõik mehed jäid“ ehk kuidas kuubalanna pani Paides eestlannade puusad salsarütmide saatel nõksuma

Oleks vale öelda, et kõik kohaletulnud, neid oli julgelt üle veerandsaja, oleksid olnud õrnemast soost. Ei, nii tõesti ei olnud. Paaril tantsuhuvilised naised olid kaasas ka mehed, kuid valdavalt kõpsutasid kontskingades jalad salsarütmide saatel tantsida ilma paariliseta. Paaristantsuosas moodustati naispaare.

„1“

Ja jalg käib ühele poole keha.

„2“

Sama jalg on juba teisel pool.

„3“

Puusad liiguvad, keha liigub, kõigul kohaletulnutel on silmnähtavalt hea ja lõbus olla. Tuju pareneb veelgi kui sammuõppimisele lisandub muusika, kirge ja kiirust täis päikselised rütmid.

„Mina olen Rosa, pärit Kuubalt, aga elanud juba aastaid Hispaanias,“ teeb treeningu lõpus enesetutvustusvooruga algus ka tantsuõpetaja ise.

Rosa inglise keel on veidi puine. Arusaamine võiks olla keeruline, kuid Rosa õnneks on tal abiks eestlannast sõbranna, Paidest pärit Helme Anton. Tema tõigi kuubalanna oma kunagisse kodulinna salsat õpetama. „Sellist trenni pole minu teada Paides varem olnud,“ sõnas ta. „Huvilisi aga on, ka minu enda sõprade seas. Palusin Rosat tulla siia trenne läbi viima ja ta oli nõus.“

Salsa tantsukursus Paide kultuurikeskuses. / Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/ Scanpix

Salsa proovitreening saab ootamatult kiiresti läbi, aga sama „1, 2, 3“ näib jätkuvat ka Paide kultuurikeskusest väljaspool.

„1“

Ja vihma sajab.

„2“

Lisaks vihmale on külm, hall ja pime.

„3“

Kultuurikeskuse ees loovutavad tuules vinnatõmbunud puud viimasedki lehed.

Tundub kuidagi täiesti uskumatu, et äsja oli siinsamas särtsakalt elurõõmus kuubalanna, et klõpsusid tantsukingad, liikusid puusad ja mürtsus muusika.

„Need pole tantsimise olümpiamängud. Tähtis on olla rõõmus, anda positiivset energiat edasi,“ rõhutas Rosa Cruz.

Kesksügiseses halluses pole midagi rõõmustavat, aga vaevalt kuumast salsatrennist tulnud seda tol õhtul märkasid. Ja kui märkasidki, siis Rosat näeksid ja tema energiast saaksid nad osa ka varem kui järgmisel kolmapäeval. Esineb ju kuubalanna pea igal nädalavahetusel mõnes pealinna meelelahutuskohas ning kutse said kõik tantsutrenni kogunenud inimesed.

Salsa proovtreening on tehtud. Edasi ootab ees vähemalt jõuludeni kestev paariteisttunnine salsatantsu algkursus, mille jooksul saadakse selgeks põhisammud, juhtimis- ja järgimistehnika alused, tähtsamad põhielemendid, õpitakse ehitama kombinatsioone ning tantsupõrandal vabalt improviseerima. Kokku saadakse kolmapäeviti kl 18 kultuurikeskuse väikeses saalis.