Moodustati uus naabrivalve piirkond

Sektori vanema Hille Nugise sõnul on kätte jõudnud sügisene pime aeg ja elanikud peaksid võõraste liikumise osas tähelepanelikumaks muutuma. Ei ole harvad juhtumid, kui tuleb teateid tänavatel liikuvatest võõrastest autodest, kus uuritakse tähelepanelikult majade hoove. Tõuke naabrivalvega liitumiseks olid ka varasemad vargused piirkonnas. Tutvudes Eesti Naabrivalve võimalustega, jõutigi ühiselt arutades järeldusele, et oleks mõttekas tugevdada kodukoha turvaolukorda.

Eesti Naabrivalve ja valla ühisprojektina on kavas veel sel aastal korraldada valla rahvale infoõhtu kodukoha turvalisue tõstmise võimalustest. Seal annaksid hüva nõu mitme ametkonna esindajad ja vastaksid inimeste küsimustele.

Eesti Naabrivalve maakondlik arendusjuht Jüri Siim ütles, et Järvamaal on uus piirkond 34 naabrivalve piirkonnaks. Esimene naabrivalve sektor asutati 2001. aastal Türil Lembitu tänavas. Lisaboonuseks on Naabrivalve liikumisega kaasnev ühtekuuluvustunne ja ühise tegutsemise rõõm. Paigaldatud naabrivalve sildid annavad teada, et piirkonna inimesed suhtlevad omavahel ja hoolivad üksteisest. Naabrivalvega liitumine on odavaim turvalisuse tõstmise viis.

Naabrivalvega liitumisest huvitujad leiavad ka vajalikku infot MTÜ Eesti Naabrivalve kodulehelt :www.naabrivalve.ee. (JT)