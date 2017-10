Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* 28. oktoobri õhtul jõuab Paide kultuurikeskuses lavale Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli tudengite lavastus «Maamõõtjad». Tegemist on loodava Paide teatri avalavastusega.



* Neljapäeval pärast vallavolikogu viimast istungit kogunesid Paide vallavalitsuse töötajad, volikogu liikmed ja aukodanikud vallamaja juurde ning suundusid ühise jalutuskäiguga Paide kultuurikeskusse, et anda seal Järvamaa muuseumile üle ajalooks muutunud valla sümboolika.



* Neljapäeval Väätsa mõisas olnud Järvamaa tervisefoorumil kuulutati välja aasta tervisetegu, kümne kandidaadi seast valis Järvamaa tervisenõukogu välja Türile Kõrgessaarde ehitatud elamuspargi ja kettagolfiraja.



* «Üks, kaks, kolm, üks, kaks, kolm,» loeb Kuubalt pärit muusika- ja salsaõpetaja Rosa Cruz kolmapäeva õhtul Paide kultuurikeskuse väikeses saalis tantsu põhisamme ette. Sammud ette näidatud ja nüüd on saalitäie huviliste kord neid järele teha. Üks ja jalg käib ühele poole keha. Kaks ja sama jalg on juba teisel pool. Kolm ja puusad liiguvad, keha liigub.



* Üle poole sajandi autorooli keeranud Jaan Salur ja Eino Muru ei mõista, miks peab sõites nii hirmsasti kiirustama ning ohtlike manöövritega enda ja kaasliiklejate elu ohtu seadma. Kogenud autojuhtidena teavad nad, et kiirustamisega võidetud mõni minut pole riski väärt, pigem tasub rahulikust sõidust mõnu tunda ja eluga sihtkohta jõuda. Sel nädalal korraldas maanteeamet koos Järvamaa omavalitsuste liiduga maakonna eakatele autojuhtidele tasuta täiendkoolituse «Väärikas mootorsõidukijuht», kuhu tuli 19 sõidukijuhti.



* Türilt pärit kutsehariduselt kokk Marko Mandre töötab Norra ja Rootsi restoranides niivõrd edukalt, et kodukohas kohviku avamise asemel mõtleb hoopis välismaale elama jäämisest.