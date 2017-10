Vallavanema hääl kukkus viimasena

Hiis naljatas, et jättis tuleku meelega viimase peale, saab rohkem tähelepanu. Lootis, et ID-kaardi asemel piisab ka visiitkaardist, aga pidi siiski taskust ka isikut tõendava dokumendi välja otsima. Et kõik oleks korrektne.

Võttis siis veel mõne sekundi aega arutleda, kumb valimiskabiin oleks parem, kas vasak- või parempoolne. Valis siiski vasakpoolse. Kaua seal aega ei viitnud ja libistas sedeli valimiskasti.

Soovis komisjonile jõudu häälte lugemisel ja naljatas, et keegi võiks vahepeal helistada ja teda arengutega kursis hoida.