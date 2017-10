Kodus soovisid rohkem hääletada linnainimesed

Türi valla valimiskomisjoni esimees Lii Laanemets sõnas, et kodushääletamist sooviti enam valimisjaoskonnast nr 2, mis asub Türi kultuurimajas. „Number 2 on meil ka üle 3000 valijaga suurim jaoskond ja nii on ka mõistetav, et sealt soovis kodus hääletada ka enam ehk üle kümne inimese,“ täpsustas ta.

Järgnesid Väätsa nelja ja Kabala kolme kodushääletajaga. Teistest jaoskondades oli kodus hääletada soovijaid üksikuid.