Päkapikutöökojas lõppes päev šampanja ja salatiga

Viisteist minutit enne kella kaheksat on vallamajaga sama katuse all asuva raamatukogu – seal valimisjaoskond asubki – uks kenasti lahti ja takistusi pole.

Viieliikmeline valimiskomisjon, kuhu kuuluvad vaid õrnema soo esindajad, istub rõõmsate nägudega laua taga, tähtsad nimekirjad ees, ja on optimistlikult häälestatud.

Palju juttu nad ei tee, sest nagu üks komisjoni liige, Marelli Leenurm, naljatades sõnab, on nad päeva jooksul omavahel suhelda saanud küll. Ja kõikide valimas käinutega pealekauba. Väike koht ja kõik tunnevad ju kõiki – ikka teed valimissedeli tembeldamise vahele muud juttu ju ka. „Isegi aiatööde jutud on kõik räägitud,” lisab Leenurm naerdes.

Kui tema ise välja arvata, siis kõik teised on valimiskomisjoni tööd juba varemgi teinud ja midagi uut nendele väga pole. „No ega seda tööd väga tihti tegema pea ja võibolla mõni asi kipub ära ununema. Aga selleks tehaksegi enne valimisi nii-öelda kiirkursused, kus siis jälle meelde tuletatakse,” lausub Lily Tuisk. „Ega siin jah suuri muutusi ole,” nõustub ka Agnes Saarpere.

Kell läheneb kaheksale ja küsimusele, kas see olukord on tavapärane, et mõni minut enne jaoskonna sulgemist keegi veel uksest lõõtsustades sisse tormab ja hääletada soovib, vastavad komisjoni liikmed läbisegi, et selles pole midagi erakordset. Kogemus on näidanud, et inimesed tulevadki oma kodanikukohust täitma kas kohe hommikul pärast valimisjaoskonna uste avamist või siis õhtul. Päeval muidugi niikuinii, tänasele valimispäevale andis oma õnnistuse ka ilmataat ning kena päikeselise ilmaga on ju lust hääletamas käia.

Kella sihverplaadil näitavad seierid, et kes nüüd veel tahaks poliitikas midagi muuta, peaks kiirustama. „Me ootame ühte kindlat persooni, kes pole veel hääletamas käinud. Aga lubas tulla. Samas kell on juba palju, äkki peaks talle helistama,” räägivad valimiskomisjoni naised ja vahetavad omavahel vandeseltslaslikult pilke.

Kell on 19.52, kui selgub, kes see persoon on. Uksest astub sisse (veel) Käru vallavanema ametis olev Elari Hiis. Naljatab, et jättis tuleku meelega viimase peale, saab rohkem tähelepanu. Marelli Leenurm küsib temalt isikut tõendavat dokumenti, muidu valima ei saa. Hiis loodab, et ID-kaardi asemel piisab ka visiitkaardist, ja lööb selle lauda, aga peab siiski taskust ka isikut tõendava dokumendi välja otsima. Et kõik oleks korrektne.

Võtab siis veel mõne sekundi aega arutleda, kumb valimiskabiin oleks parem, kas vasak- või parempoolne. Valib siiski vasakpoolse. Kaua seal aega ei viida ja libistab sedeli valimiskasti.

„Jõudu siis teile lugemisel!” soovib Hiis ja lahkub.

Kui kell kukub täistundi ehk saab kaheksa, hakkab korraga hästi palju juhtuma ja hetkeks kaob kõrvaltvaatajal järg käest. „Nüüd on tähtis hetk!” kuulutab valimiskomisjoni esimees Ilme Säde. Tähtsa hetke all peab ta silmas seda, et Katrin Laanemets on parasjagu valimisurni kätte võtnud ja saputab selle sisu lauale.