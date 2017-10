Valimisliidud võivad Järvamaal opositsiooni jääda

Keskerakonna saagiks jääb viis ja Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale neli kohta.

Reformierakonnal ja valimisliidul Suur-Järvamaa on volikogus kolm kohta. EKRE valimistulemus annab kaks kohta.

Kohe pärast valimistulemuste selgumist istusid kolm enim hääli kogunud erakonda ühise laua taha.



Vastavalt eelkokkuleppele peaks linnapeakoha saama enim hääli kogunud erakond ehk Isamaa ja Res Publica Liit. See tähendab, et Paide linnapeaks peaks hakkama Priit Värk.

Valimisliidu Suur-Järvamaa eestvedaja Alo Aasma sõnas, ei IRLi hea tulemus Paides oli suur üllatus. «Oleme äraootaval seisukohal, mis saama hakkab. Esialgu peetakse koalitsiooni läbirääkimisi küll ilma meieta, kuid eks näis, millega see lõpeb,» sõnas ta.

Reformierakonna Paide linnapea kandidaat Kristjan Kõljalg ütles, et tulemus on loodetust kehvem ja neil ei õnnestu end pikaaegsest opositsioonis olekust välja murda. «Mis parata, eks valijatel on alati õigus,» lisas ta.

Paides kogus kõige rohkem hääli praegune sotsist linnapea Siret Pihelgas (344). Valimisliidu esinumber ja praegu Järva maavanema ametis olevat Alo Aasmat toetas 330 inimest.

Türi vallas võitis valimised Isamaa ja Res Publica Liit, kes saab 23 kohaga volikogus kümme kohta. Sotsidele jääb seitse, Reformierakonnale kolm ja Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnal kaks kohta ning Keskerakonnale üks koht.

Väga hea tulemuse tegid IRLi vallavanemakandidaat Pipi-Liis Siemann 550 häälega ja sotside vallavanemakandidaat Lauri Läänemets, kes kogus vaid kolm häält vähem.

Nagu neli aastat tagasi, osutus sealgi kaalukeeleks Reformierakond. Toona lõid oravad käed IRLiga ja on juhtinud üheskoos valda neli aastat.

Ka seekord ennustatakse, et Reformierakond jääb senisele koalitsioonipartnerile truuks, sest oravaid ärritas sotside kriitika valla seniste juhtide pihta.

Isamaa ja Res Publica Liidu esinumber Pipi-Liis Siemann uskus, et temagi töö sai valijatelt hea hinde. «Oleksin rahul olnud, kui mu häältesaak oleks olnud sama kui eelmistel valimistel, kuid sain üle saja hääle rohkem. On põhjust ju uhke olla ja julgelt asuda juhtima ka suurenenud Türi valda,» lausus ta.

Koalitsioonipartnerina näeb Siemann endiselt Reformieakonda ja Keskerakonda, kellega on edukat koostööd tehtud juba neli aastat. «Oleme helistades juba üksteisele õnne soovinud ja soovinud koostöö edukat jätkamist,» kinnitas ta.

Järva vallas tegi parima tulemase Reformierakond, kes saab 21 kohaga volikogus viis kohta. Valimisliitudel Suur-Järvamaa ja Järva Valla Heaks on neli ning IRLil ja EKREl kolm kohta. Sotsid ja Keskerakond peavad leppima ühe kohaga.

Eile hilisõhtul peeti kõige usutavamaks, et valimisliidud jäävad opositsiooni ja koalitsiooni moodustavad erakonnad.