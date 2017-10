Täna saab kogeda elupäästjaks olemist

Eesti Punase Risti Seltsi Järvamaa vabatahtlik Ulvar Kuningas selgitas, et selline ettevõtmine on kahtlemata praktilise väärtusega, sest inimesed reeglina ei tea, millise tugevusega tuleks rindkerele vajutada ning millist jõudu ja julgust see tegelikult nõuab.

Ta lisas, et suust-suhu hingatamist tänapäeval ilma kaitsevahendita võõrale inimesele kindlasti teha ei soovitata, sest risk mingeid haigusi saada on suur. «Südamemassaaži puhul on esmatähtis panna inimene alati tasasele pinnale, vabastada tema hingamisteed, eemaldada rindkerelt nahk-naha kontakti tarvis riided, asetada käed abivajaja rindkere keskele ning vajutada tugevasti ja kiiresti rinnaku keskele,» rääkis ta.

Inimese elustamisskeem on tänapäeval kaks 30-le ehk kaks hingatamist ja 30 vajutust rindkerele.

Täna hommikupoolikul proovisid mannekeenidel eluvaimu sees hoida Paide linnavalitsuse ja vallavalitsuse töötajad.

Kunstlikku elustamist proovinud Paide linnavalitsuse töötaja Annika Nõulik tunnistas, et tal pole elustamisvõtteid õnneks kunagi vaja läinud. «Olen selle kohta teadmisi saanud autokoolis, kuid nagu välja tuli, on aja jooksul üht-teist muutunud,» sõnas ta.

Nõulik märkis, et mannekeeni peal harjutades oli hästi tunda, kui raske on rinnakule vajutada ning millist jõudu see endalt nõuab. «Samuti on oluline teada, kuidas tuleb käed rindkerele asetada,» märkis ta.

Kahtlemata leidis Nõulik sellise praktilise õppe olevat vajaliku. Kas kõik tegelikus olukorras ka inimest elustada julgevad, on muidugi iseasi.

Ulvar Kuningas märkis, et täna õhtupoolikul on nad Punase Risti Seltsi vabatahtlikega mannekeenidel õpetust andmas ka Paide Maksimarketis ning Türi noortekeskuses.