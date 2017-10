Päästeamet: Eestisse tormituuled prognoosi järgi ei jõua

Päästeameti Hädaolukorraks valmisoleku osakonna ekspert Toomas Luik ütles et Ophelia on 2017. a Atlandi orkaanihooaja 16. troopikatsüklon ja 10. järjestikune orkaan. Viimane asjaolu on rekord, sest viimati võis 10 järjestikust troopikatsüklonit orkaaniks tugevneda 19. sajandil, ent sellest ajast on andmeid napilt. Kindel on see, et säärast olukorda pole esinenud kogu satelliitide ajastu jooksul ehk alates 1970ndatest, kui on olemas kindlad ja suhteliselt täpsed andmed kõikide troopikatsüklonite kohta.

Iirimaal kasutusele võetavad meetmed on:

· Rannikualadele on antud punase taseme hoiatus

· Koolid on suletud

· Tühistatud on sadu lende

· Elanikel on palutud tormihoiatusi tõsiselt võtta

· Peredel on palutud liikuda sisemaale või varjuda hoonetes. Hotellid pakuvad peavarju neile, kel pole võimalik ära minna või varjuda

· Hädaabitelefonile palutakse helistada vaid siis, kui on reaalse abi vajadus

Järgmine ööpäev näitab, kas hoiatusi on võetud tõsiselt ja kuidas erinevad süsteemid tormile vastu peavad.

Kindel on see, et orkaanituuli Eestini ei jõua. Näib, et Eestini ei jõua ka mitte Ophelia jäänused, sest need liiguvad Norra merele. Küll aga võib kaudne mõju seisneda selles, et 17. oktoobril jõuab Eestini tavatu soojus, kui pole välistatud õhutemperatuuri tõus üle 15 kraadi.

Päästeameti uuring näitab, et Eesti pered on erakorraliste hädaolukordadega toime tulemiseks vajalike varude ja vahenditega veel üsna puudulikult varustatud. Vaid igas kümnendas leibkonnas olemas kõik olulisemad vajaminevad varud.

Päästeamet on ette valmistanud tegevuskava, mille järgi hakatakse järgmisel aastal päästeameti ametnikke koolitama. See tähendab, et inimesed, kes seni on teinud Eesti peredes tuleohutusnõustamist, hakkavad alates 2019. aastast rääkima igale majapidamisele ka hädaolukordadeks valmistumisest.