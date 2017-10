Talveks pane panipaika ainult hooldatud jalgratas

Praeguse pimeda aja hakul tuleks üle kontrollida, kas jalgrattal on jätkuvalt olemas ees valge ja taga punane ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur. Halva nähtavuse korral sõites peab olema lisaks ees valge ja taga punane tuli. Loomulikult peavad olemas olema ka signaalkell ja töökorras pidurid ning sügisesel vihmasel ajal parandab sõidumugavust kindlasti porilauad.

Jalgratturitel tasub samuti mõelda, et kaasliiklejate suhtes on viisakas end võimalikult nähtavaks teha – kohustuslike rattahelkurite ja -tulede kõrval on võimalus kanda ka erksamaid riideid. Nagu autojuhtidel, tuleb ka jalgratturitel oma manöövritest varakult märku anda, et kaasliiklejad oskaksid nendega arvestada.

Jalgratast tuleb hooldada vastavalt sellele, kui tihti sellega sõidetakse, kuid enne pikemaks ajaks hoiule panemist tasub hooldus kindlasti ära teha. Iga inimene ise saab oma ratta korrasoleku tagamiseks hoida seda puhtana. Ratta pesemiseks on hea kasutada harja või svammi ning voolavat vett. Võimalusel tasub ratas viia spetsialisti juurde, kes vaatab samm-sammult üle ratta tehnilise olukorra: pidurite seisukorra, vajadusel õlitavad ning vahetavad välja suvega rikki läinud detailid.