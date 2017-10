Sel nädalal algab täiskasvanud õppija nädal

Sel aastal toimuva täiskasvanud õppija nädala teemaks on “Õppimine seob põlvkondi”. Ühiskonna jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline põlvkondade järjepidevus, kus oskusi antakse edasi põlvest põlve, mis tagab kultuuri, keele ja traditsioonide jätkumise. Teisalt jagab noorem põlvkond oma kogemusi kiirelt muutuvas maailmas vanematele, mis aitab neil aja ja tehnoloogia arenguga kaasas käia. Meil kõigil on oskusi, mis on väärt jagamist.

Täiskasvanud õppija nädala raames toimuvad üle Eesti mitmesugused üritused - loengud, õpitoad, näitused, avatud uste päevad, koolitused, ekskursioonid. Üritustega saab tutvuda ja soovi korral registreerida http://www.andras.ee/et/event-calendar . Lisaks pakub Haridus- ja teadusministeerium koolide vahendusel erinevaid tasuta kursusi, mis on suunatud täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused vajavad kaasajastamist. Tasuta kursuste info on leitav https://www.hm.ee/et/tegevused/taiskasvanuharidus/tasuta-kursused

Samuti tunnustatakse sel nädalal parimaid täiskasvanuid õppijaid, täiskasvanute koolitajaid, tuuakse esile õpitegusid ja koolitussõbralikke organisatsioone ning raamatukogusid.