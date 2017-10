Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui kõik läheb Isamaa ja Res Publica Liidule plaanipäraselt, siis saab erakond Paide linnapea, Türi vallavanema ja Järva vallas volikogu esimehe koha. Kõige kiiremini algasid võimuläbirääkimised Paides, kui loetud minutid pärast valimistulemuste selgumist istusid K-keskuses sviidis Isamaa ja Res Publica Liidu, Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajad ühise laua taha.



* Valimisliidu Suur-Järvamaa esinumber Paide linnas Alo Aasma peab esmaspäevaks langetama otsuse, kas jätkab aasta lõpuni maavanemana ja loobub linnavolikogu liikme kohast või läheb volikokku ja paneb maavanemaameti maha.



* Kohalikel valimistel kandideerinud ettevõtjad olid ühel meelel selles, et häältesaagiga kas oled rahul või ei ole, nii lihtsalt on, sest kommijagamisega nad ka ei käinud end eriliselt pildile tõstmas.



* Ei ole tavaline, et ühte pühakotta seatakse sisse röntgenikabinet, kiriku eri nurkades käivad fotosessioonid, töötoad, piiksuvad keerulise nimega aparaadid ja parema ülevaate saamiseks võib jalutada üles kantslisse, et jälgida sagimist kirikuõpetaja tasandilt. Just kõik see eelmisel reedel Türi Püha Martini kiriku seinte vahel aset leidis, sest Eesti kunstiakadeemia ja Eesti kunstimuuseumi veetav ja neli aastat vältav uurimisprojekt «Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas» oli jõudnud järjega Türile.



* «Jõulud!» on esimene mõte Järva-Madise kiriku ustest sisse astudes. See lõhn, mis tekib kuuseokstest ja mesilasvaha küünaldest. Ja vanal moel ehitud kuusk. Uduvihm ja seitsmekraadises õhus värvilisi lehti lennutav tuul on jäänud õue. Kirikus mühiseb gaasipuhur ja askeldavad jopedes-kampsunites inimesed. Tassitakse valgust, sätitakse kõlareid, pingiridade vahel seisab kümmekond inimest järjekordse tõendusena 150 aasta tagusest ajast. On filmi «Tõde ja õigus» 47. võttepäev.

Filmi tegevprodutsent Johanna Trass selgitab, et see on kõige rahvarohkem nädalavahetus, kus lisaks 17 näitlejale teeb kaasa 50 ekstrat ehk taustanäitlejat.



* Laupäeval sõideti Türi äärelinnas endise metsakombinaadi territooriumil sügisest Kesk-Eesti romuringi. Romuautodega ringide kogumise peale üles ehitatud võistlusest sai vihmase ilma tõttu paras mudaralli.