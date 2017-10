Türil astub Hõimupäevade kontserdil lavale ligi 200 esinejat

Järvamaa Ingerisoomlaste kultuuriseltsi juhatuse liige Herta Preema andis teada, et sel pühapäeval tulevad Türile esinema vähemusrahvuste kollektiivid, kes tegutsevad üle Eesti. „Oma kultuuripärandit näitavad tšuvaššid, liivlased, setod, marid, ersad. Näha saab tantsurühmi, laulukollektiive ja pillimehi, kes tulevad Narvast, Rakverest, Tallinnast, Pärnust, Viljandist, Tartust. Üheks esinejaks on näiteks meesansambel „Pankaa pojat“ („Pange Poisid“) Viljandimaalt ja ka meie seltsi tantsurühm esineb. Eeskava, mida juhib Elviira Grosberg, kestab ~ 1,5 tundi,“ tutvustas Preema.

Herta Preema kutsub huvilisi sel pühapäeval, 22. oktoobril kell 12 Türi kultuurikeskusesse Hõimupäevade pidulikule kontserdile, mis on tasuta.

Eestis tegutseb kümme ingerisoomlaste kultuuriseltsi, kelle peamine eesmärk on hoida elus emakeelt ja kultuuripärandit. On oma traditsioonid, igal suvel saadakse kokku ühisel ingerisoomlaste laulupeol.Järvamaa Ingerisoomlaste kultuuriseltsis on ligi 60 liiget.

Kaunis tava tutvustada oktoobrikuu kolmandal nädalal hõimurahvaid ja nende kultuure sai alguse juba 1931. aastal, kuid katkes nõukogude ajal. 1988. aastal traditsioon taaselustati ning 2011. aasta märtsis võeti Riigikogus vastu otsus tähistada hõimupäeva oktoobrikuu kolmandal laupäeval riikliku tähtpäevana, mil heisatakse riigilipud.