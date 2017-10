Tarbija, eelista luige- ja lillemärgisega tooteid

Keskkonnaagentuuri direktori Taimar Ala sõnul on paljud Eesti inimesed küll ökomärgiseid näinud, kuid vaid vähesed teavad, mida need tähendavad. „Ökomärgis kinnitab, et tegemist on keskkonnasõbraliku toote või teenusega, seejuures on arvesse võetud kogu toote olelusringi – millist mõju avaldab see keskkonnale alates toorme tootmisest kuni jäätme kõrvaldamiseni,“ selgitas Ala. „Lille- ja luigemärgis annavad tarbijale kindluse, et samaväärsete toodete seas on just selle märgisega kaubad loodusele kõige paremad valikud.“

Ala nentis, et Eestis on võrreldes Põhjamaadega ökomärgisega tooteid võrdlemisi vähe saada. „Ent tarbija teadlikkus ja huvi keskkonnahoiu teemal on tõusuteel, mis suunab ka ettevõtjaid oma tooteid-teenuseid sellest aspektist läbi mõtlema. Nii on igal inimesel võimalik oma valikutega mõjutada seda, millise maailma jätame oma lastele,“ lisas Ala.

I tüüpi ehk kõige rangemate nõuetega ökomärgiseid on Eestis kaks:

- Euroopa Liidu ökomärgis ehk lilleke annab infot, millised on keskkonnasõbralikud puhastusvahendid, seadmed, paberitooted, kodus ja aias kasutatavad tooted, riideesemed ja määrdeained.

- Põhjamaade ökomärgist ehk luigemärki tasub otsida enam kui 60. tooterühmast, alates pesuvahenditest ja lõpetades mööbli ja majutusteenustega.

Kampaania kestab kuni 12. novembrini nii meedias, tänavatel kui ka sotsiaalmeedias ja selle käigus korraldatakse ka mitmeid algatusi: näiteks korraldatakse koostöös koolide ja lasteaedadega lille- ja luigekujuliste origamide voltimise konkurss ja avatakse suures kaubanduskeskuses keskkonnateadlikkuse pop-up telk.

Projekti toetas rahaliselt Keskonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Kampaania kohta saab lisainfot Keskkonnaagentuuri kodulehelt www.keskkonnaagentuur.ee/okomargis ja Facebooki-lehelt aadressil https://www.facebook.com/Keskkonnaagentuur/