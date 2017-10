Paides sünnib kolme erakonna koalitsioonilepe uuel nädalal

IRLi linnapeakandidaat Priit Värk sõnas, et läbirääkimised on kolmel osapoolel käimas vaid omavahel ning kohtumised on olnud positiivsed. "Kõik osapooled on nõus teineteise mõtteid kuulama ja teised koalitsiooni loomise variandid ei ole hetkel laual ühelgi erakonnal," rõhutas Värk. Ta lisas, et esialgse kava kohaselt on koalitsioonileppel allkirjad järgmise nädala alguses. "Selle nädala jooksul arutavad tulevased koalitsioonipartnerid koalitsioonileppe läbi oma valimisnimekirjadega ning seejärel tutvustame lepet ka avalikkusele," kinnitas Värk.



Keskerakonna Järvamaa piirkonna esimees Kersti Sarapuu sõnas, et kolmel erakonnal on suur kogemus Paide elu korraldamisel ning ühiselt on lahendatud aastate jooksul mitmed olulised küsimused. "Sellel kooslusel on palju ette näidata varasemast. Usun, et IRli, Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide koalitsioon on Paide arengu jaoks parim kooslus," leidis Sarapuu.



Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindaja Siret Pihelgas leidis samuti, et koostöö IRLi ja Keskerakonnaga oleks Paide tulevikku silmas pidades kõige viljakam. "Ühise laua taga koalitsioonilepet arutades oleme jõudnud seisukohale, et enim saab korda saata IRLi ja Keskerakonnaga, kellega on meil olnud pikaajaline koostöö," sõnas Pihelgas