Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Päev pärast kohalike omavalitsuste valimisi ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps riigikogu kõnepuldist, et Paides Posti 12 kinnistul jätkuvad ka järgmisel aastal arheoloogilised uuringud ning alles pärast seda selgub juurdeehitise võimalikkus.

Esmaspäeval vastas riigikogu suures saaris minister Mailis Reps Reformierakonna saadikute arupärimisele Paide riigigümnaasiumi kohta. Paidesse rajatava kooli teema arutelu läks tuliseks kohe esimesel hetkel, kui arupärija, riigikogu liige ja endine haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi suu lahti tegi: «Täna ma küsin haridusministri käest aru asjade kohta, mis minu arvates, minu põhimõtete järgi on varastamine.»



* Alates 1. novembrist saavad endale uue perearsti kõik need 1579 inimest, kes on praegu dr Silvi Arpo patsiendid. Vanaduspensionile jääva dr Arpo patsiendid lähevad üle Paide Vee tänava perearstikeskusele, kus nimistu jaguneb võrdselt dr Kadri Riiviku ja lapsehoolduspuhkuselt naasva dr Külli Paju vahel.



* Seitse aastat autonduses ettevõtjana töötanud Gerly Tarius otsustas proovida kätt toitlustusäris ja avab oma esimese kohviku kolmanda rentnikuna Türi kultuurikeskuses. Türi kultuurikeskuses kohvikupidamisega tutvumas käis Gerly Tarius viimasel minutil ja esimese mõtte ajel otsustas kandideerida. «Teadsin siinseid köögitingimusi, sest olin eelmiste kohvikupidajate ajal siin ju käinud. Lõpetamise põhjuseid ma neilt ei uurinud, sest üritan ajada ettevõtjana oma asja,» ütles ta.



* Nädalavahetusel Tallinnast Nõmmelt ühe kodumaja hoovilt leitud väetid oravapojad toodi Eesti metsloomaühingu vabatahtlike toel Paidesse Virge Võsujala juurde, kes on varemgi hätta sattunud oravalapsi üles kasvatanud.



* Ei saaks öelda, et järvakatest rallimeestel oleks Saaremaa ralli kulgenud edukalt. Reedel ja laupäeval olnud sõidud lõpetas kolmest ekipaažist vaid üks. Must BMW Gert Kulliga roolis.



* Türi raamatukogu töötajad tahavad, et noored ja noortemeelsed käiksid rohkem raamatukogus, ning otsustasid korraldada diskoõhtu, mis sobib raamatukogu vaiksesse õhkkonda. Nüüd on nad põnevil, kuidas vaikne disko vastu võetakse.