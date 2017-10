Sakret pälvis aasta koolitussõbraliku organisatsiooni tiitli

“Saame hästi aru, et ettevõte saab areneda vaid koos töötajatega ning seetõttu paneme suurt rõhku töötajate koolitamisele. See peab olema kestev protsess, et parandada oskusi, mis vajalikud tootmises, müügis ja Sakreti teistes tegevustes,” ütles Järvamaal Mäos ehituslikke kuivsegusid valmistava ning laia valikut ehitustooteid pakkuva ettevõtte tegevjuht Kaspars Pacēvičs.

Pacēvičs tõstis esile tihedat koostööd Tallinna Tehnikaülikooli, Järvamaa Kutsehariduskeskuse, Paide Täiskasvanute Keskkooli ning Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga, sest erinevad koolitus- ja õpitegevused on olnud kasulikud mõlemale poolele.

Ühtlasi pälvis Sakret tiitli „Aasta koolitussõbralik organisatsioon Järvamaal 2017“.

Enamus Sakreti toodangust kasutatakse Eesti ehitussektoris ning 7 protsenti toodangust läheb ekspordiks, peamiselt Põhjamaadesse. Tehase tootmisvõimsus on ligi 150 000 tonni kuivsegusid aastas. Kogu tootevalik on sertifitseeritud ning kannab CE-tähist. Ettevõttes on 30 töötajat. Aastal 2007 oli Sakreti tehas seni suurim Läti tööstusinvesteering Eestis.

Sakret on rahvusvaheline frantsiisibränd ning maailma suurim kuivsegude tootja, millel on maailmas üle 60 tehase, neist 30 Euroopas. Ettevõte alustas Eestis müüki jaanuaris 2005 ja juulis 2007 hakkas Mäos tööle Eesti üks suurimaid kuivsegude tehaseid. Lisaks tootmisele on Sakretil Mäos tootearenduse labor.