Teehooldaja: ärge laske teeoludel end üllatada

„Inimestele tuleb reeglina iga talv üllatusena, kuid teehooldajale pakub juba oktoobrikuu keskpaik põnevust – jälgime hoolega eelprognoose ning kui ilma poolt on ohtu, siis oleme ka valmis välja tulema,“ sõnas Tariston ASi juhatuse liige Peep Õun. „Kuigi talihoolde periood algab ametlikult alates 1. novembrist, siis kriitiline arv hooldetehnikat on meil valmis pandud ning ladudesse on kogutud tavapärane kogus puistematerjale.“

„Lähenemas on kõige keerulisem aeg liikluses ehk sügistalvine periood, mil tähelepanelikkus, turvalise sõidukiiruse valimine ning piisava pikivahe hoidmine tagavad õnnelikult sihtkohta jõudmise,“ märkis Peep Õun. „Headest ja veel parematest rehvidest räägitakse sügiseti väga palju, kuid teel hoiab sõidukeid kõige paremini just mõistlikkuse printsiip.“

Teehooldaja sõnul kimbutab hilissügisel liiklejaid eelkõige niinimetatud must jää, mis on alati ootamatu, sest seda võib esineda kus iganes. „Kahjuks on musta jää tekkimine Eesti ilmastikuoludes pea vältimatu,“ ütles Peep Õun. „Tahan liiklejatele südamele panna, et olenemata teehooldustasemest tuleb tähelepanelikult jälgida teeolusid, mis võivad kiirelt muutuda. Igal hooldustasemel on omad ajamäärad, mille jooksul see tee peab olema vastavale hooldustasemele viidud – ka kõige kõrgema tasemega põhiteedel, mis ühendavad pealinna Tartu, Narva ja Pärnuga, võib halva ilma korral esineda tavapärasest raskemaid olusid.“