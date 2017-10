Iga helkiv toode ei pruugi teha kandjat piisavalt nähtavaks

Üha populaarsemaks on muutunud ise helkurite või helkuri sarnaste toodete valmistamine. Paraku sellised tooted ei pruugi tagada kaitset pimedas, kuna selliste toodete nõuetele vastavust ei ole hinnatud. Isegi kui toode on valmistatud sertifitseeritud helkurkangast, siis sellest valmistatud lõpptoote kuju, suurus, lisatud detailid, trükised võivad toote tagasipeegeldumise omadusi oluliselt mõjutada.

Seega kui meisterdad ise, sulle kingitakse või soetad käsitööna valmistatud helkiva toote nagu pross, ripats, kaunistus vms, tasub järele mõelda, kas see tegelikult teeb sind nähtavaks piisavalt varakult, et sõidukijuhile jääks ka aega reageerida.

Helkuri pindala peab olema vähemalt 15cm² ühe külje kohta. Erinevad kaunistusdetailid ja kirjed helkuril muudavad helkivat pinda väiksemaks. Kui helkuri valmistamisel on kasutatud ühepoolset helkurkangast, siis tuleb välistada helkuri pöördumine selliselt, et nähtavale jääb kanga teine mittehelkiv pool.

Samuti tuleb teada, et pehmed loomakujulised helkurid vihma käes märgudes ei pruugi valgust tagasi peegeldada.

Helkuri kinnitamisel tuleb arvestada, et see oleks nähtav autojuhile. Näiteks kui kinnitad prossi mütsi külge ja kapuuts on peas, kas seda on ikka märgata või kas koti küljes olev ripats on vastutulevale sõidukijuhile näha või jääb see hoopis koti taha. Kõige paremini on märgata umbes põlve kõrgusel rippuvat helkurit, kuna sõidukite valgusviht on suunatud just sellele kõrgusele.

Kindlustamaks, et sõidukijuhil oleks võimalik sind jalakäijana õigeaegselt märgata, kanna helkivale ripatsile, prossile vms käsitööna valmistatud tootele lisaks ka sertifitseeritud helkurit.

Kuidas ära tunda nõuetele vastavat helkurit?

Toote nimetus on „helkur“, mitte „helkiv“, „helendav“ vms.

Pakendil on vastavusmärgis (CE), millega kinnitab tootja, et toode vastab kõigile kehtestatud nõuetele.

Pakendil on viide standardile EN 13356:2001.

Pakendile on märgitud tootja nimi ja kontaktandmed.

Tootega on kaasas eestikeelne kasutusjuhend.

Jälgi ka, et helkur ei oleks määrdunud, kulunud või kahjustunud, näiteks kui pehme helkuri pind on hakanud lainetama, siis sellisel juhul valguse tagasipeegeldumine ei pruugi olla piisav.