Täiskasvanud õppija nädala avaüritusel anti aasta õpiteo tiitel Järvamaa naiste motivatsioonikohvikule ja aasta koolitussõbralikema organisatsiooni tiitel OÜle Sakret. Järvamaa motivatsioonikohvikusse kogunenud naised on just kohvikus peetud harivatelt loengutelt saanud tõuke end arendada ja mitu neist on alustanud ka ettevõtjana.