Paide gümnaasiumi administraator Maie Kaasik, kelle töölaud asub kooli tuiksoonel, on töötanud ühes asutuses 45 aastat järjepanu. Võiks ju arvata, et töö õpilaste ja õpetajate keskel on teda ära tüüdanud. Aga ei. Selgub, et just see hoiab teda noorusliku ja tegusana.