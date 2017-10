Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Koalitsioonikõneluste käigus on enamik Järvamaa kolme omavalitsuse juhikohad jagatud. Vabaks on jäänud üksnes abivallavanema tool Järva ja Türi vallas.



* Uue aasta algusest asuvad Järvamaal tööle uued piirkonnapolitseinikud, misjärel on selliseid esmatasandi politseinikke maakonnas kuus.



* Kogu oma teadliku elu Viisu külas elanud 56aastasele Aivar Tublile andis kogukond valimistel nii palju hääli, et talle terendab Paide linnavolikogu esimehe koht. Kui läheb nii, võtab aastaid kohaliku omavalitsuse juhtimises osalenud Tubli uue proovikivi vastu suure põnevusega.



* Täna koos vilistlastega 40. sünnipäeva tähistavast Paide ühisgümnaasiumist on sirgunud nimekaid sportlasi, kes on jõudnud Eesti tippu ja mõni saanud maitsta ka rahvusvahelist edu. Kõik nad kinnitavad nagu ühest suust, et kooli toetus oli sporditee algul suureks abiks.



* Paide gümnaasiumi administraator Maie Kaasik, kelle töölaud asub kooli tuiksoonel, on töötanud ühes asutuses 45 aastat järjepanu. Võiks ju aravata, et töö õpilaste ja õpetajate keskel on teda ära tüüdanud. Aga ei. Selgub, et just see hoiab teda noorusliku ja tegusana.



* Kiti jookseb, Kiti hüppab, Kiti laulab, Kiti mängib klaverit. Türi gümnaasiumis teadsid Kitit kõik, sest ta jõudis igale poole. Punakaks värvitud lokipahmakaga tüdruk jõudis tegeleda kõigega, tema sõbrannaks tahtsid kõik. Kiti oli äge.

Kristiina Poska, kes klassikalise muusika andmebaasi järgi on maailma üks hõivatuimaid naisdirigente pole nüüd, aastaid hiljem vähem äge. Lokid on endiselt, küll veidi sirgemaks vajunud, juuksevärv heledam.

Ta on endiselt tegus, kuigi trennide ja laulukoori asemel võtavad tema aja nüüd maailmakuulsad orkestrid.



* Väikese karika võitnud, suurtel karikavõistlustel meistriliigaklubi Nõmme Kaljuga viigistanud, kolmandas liigas ainuvalitsenud, liigavõitjate poolfinaali võitnud ning täna Paides finaali mängiv – see on Paide linnameeskond III.

Nad on ehitusinsenerid, advokaadid, IT-spetsialistid, logistikud, tudengid, ettevõtjad, kvaliteedispetsialistid, autoelektrikud, suurkliendihaldurid ja personaaltreenerid. Nad on mehed meie endi seast, keda ühendab soov lüüa väravaid. Mis viga neid lüüa, kui jalgpalluri staaži on keskmiselt 15 ja peale aastat.