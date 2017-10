Töö laste keskel hoiab kellatädi noorena

Kogu info ning õpilaste ja õpetajate liikumised jätab ta endale meelde. «Paberile täheldan üles vaid mõne üksiku asja,» märkis ta. Mõnikord tabab Maie end õhtul kodus ehmatusega mõttelt, kas kõik asjad said ikka korraldatud või edasi öeldud. Enamasti on ikka saanud.

Oma mälu treenimiseks ja mõistuse vahedana hoidmiseks lahendab Maie vabadel hetkedel ristsõnu. Pideva mõttetöö leiab ta ajule vajaliku olevat ning see hoidvat ka tobedad ja tarbetud mõtted eemal.

Maie märkis, et kunagi ammu oli tal korra tunne, et on koolist ja lastest väsinud. «See oli aeg, kui lapsed olid kuidagi jõhkrad. Nad lõhkusid ja laamendasid, kippusid kaklema,» meenutas ta. «Mõtlesin toona, et pean natuke veel vastu, ja oh imet, ajad läksidki paremaks. Tänapäeva noorus pole sugugi hukas, nagu väidetakse. Vastupidi, nüüd on lapsed julged, siirad ja sõbralikud.»

Vanaema naudib ekstreemsusi

Õpilaste hea suhtumise on Maie kahtlemata ise välja teeninud. Tema poole pöördutakse alati viisakalt ja põhjendatakse oma soove. «Eks ma olen neid siin maast madalast õpetanud palun ja aitäh ütlema,» lisas ta.

Oma elu ei kujutaks Maie Kaasik praegu kooli ja lasteta ettegi. «Mis asja ma seal kodus vahiksin või teeksin,» ütles ta õlgu kehitades. Just koolielu keskel tunneb ta end hingelt noorena. «Memmede tantsurühmast ma sellist nooruslikkust ei leiaks,» viskas ta nalja.

Tavapärase eakatele mõeldud meelelahutuse asemel naudib Maie hoopis ekstreemsusi. «Lapselapsed on mulle kinkinud helikopteri sõidu ja seiklusparkide külastusi. Ma ei karda kiirust ega kõrgust. Olin täitsa omas elemendis, kui sel suvel Kiviõli seikluspargis suurel kiirusel mööda trossiliini alla tuhisesin,» selgitas ta õhinal. «Sellised asjad mulle meeldivad, kui saan koos laste või noortega kuskil turnida või midagi ägedat avastada.»

Maie leiab, et emalikkust ja headust suudab ta koolis jagada seetõttu, et on ka ise ema ja vanaema. «Minu lapsed on samuti Paide gümnaasiumis õppinud, seetõttu on see kool ja inimesed mulle igas mõttes omad,» lausus ta.

Peresidemeid peab Maie väga tähtsaks. Ehkki tütar ja lapselapsed ei ela enam Paides, veedavad nad kodus kõik tähtpäevad ja põikavad alati möödasõidul olles läbi. «Nii peabki olema, et kui nad olid väiksed, toetasin mina neid, ja nüüd on nende kord minule olemas olla,» ütles ta.

Samasuguse suhtumisega on Maie ka koolis. Praegu on ta seal lastele olemas, aga kui kunagi peaks temaa mingil põhjusel mõne õpilase abi vajama, siis küllap leidub nende sadade seas ikka keegi, kes teda aitab.

KOMMENTAAR

Ivi Kukk

Paide gümnaasiumi õpetaja

Maie on justkui meie kooli hea haldjas. Tal on alati kõigi ja kõige jaoks aega ning tema abivalmidusel pole piire. Ta teeb alati palju enam, kui tema töö administraatorina nõuaks. Ta on lihtsalt nii hea inimene.

Nii lapsed kui ka õpetajad suhtuvad temasse austuse ja lugupidamisega ning me keegi ei kujutaks ette, et teda poleks selle laua taga toimetamas. Tema kaudu käib suur osa kooli infovahetusest ja ta saab selle edastamisega väga hästi hakkama.

Mulle meeldib Maie juures ka see, et ta näeb alati hoolitsetud ja esinduslik välja. Ta on koolile tõeline visiitkaart. Tema vitaalsus ja nooruslikkus on kadestamisväärsed ning küllap just seetõttu ta kooli toimetama nii hästi sobibki.

Maie Kaasik Kanal 2 eetris

Eile õhtul oli Kanal 2 eetris Roald Johannsoni telereportaaž «Roaldi nädal», kus seekordne teema oli ühele ametile pikki aastaid truud olnud inimesed. Teiste hulgas portreteeris Johannson ka Paide gümnaasiumi administraatorit Maie Kaasikut.

Johannson uuris, mis vägi hoiab inimesi ühe ja sama ameti küljes kinni ja kas pärast pikki aastaid on toss korstnas või jagub vunki veel kauaks-kauaks.

Saade on kordusena eetris täna kell 12 ja esmaspäeval kell 13. Samuti on saade järelvaadatav kordusTVs ja Kanal 2 veebis.