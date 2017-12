7 nõksu, kuidas jõulud tervislikult üle elada

Baltic Restaurants Estonia AS müügi- ja turundusjuhi Tiiu Endriksoni sõnul võib inimene ühe uhke õhtusöögiga manustada kolme päeva kalorinormi. Lisakoorma annavad kehale veel päevi kestvad toekad hommiku- ja lõunasöögid, kus lauale kantakse kõik, mis jõululaualt alles jäi. Ja kuigi aastalõpus lubatakse olla saabuval aastal tervislikum ja mitte kunagi enam keha nõnda piinata, algab sama trall aasta pärast uuesti.

Endrikson annab hüva nõu, kuidas lihtsate terviselubadustega juba nüüd algust teha ning jõulud kergemalt mööda saata.

Söö hommikusööki

Kiirel jõulupäeval kipub ettevalmistuhinas ununema muidu nii oluline hommikusöök. Teadagi aitab just korralik hommikueine hoida ära näljasööstud päeva teises pooles. Valmista üks maitsev puder, täitev munaroog või naudi maitsestamata jogurtit külmutatud marjade ja magustamata müsliga ning alusta alles siis vajalike ettevalmistustega.

Kaasa lapsed köögitoimkonda

Kiirel ajal kipuvad lapsed unarusse jääma, mis tähendab, et päkapikkude toodud šokolaadivarud vähenevad tormilise kiirusega ning televiisori ja nutiseadmed mängivad kauem, kui võiksid. Baltic Restaurants Estonia esindaja soovitab lapsi kaasata köögitoimkonda. See aitab kontrollida nende söömisharjumusi, õpetab köögitarkuseid ja võimaldab perel väärtuslikult aega veeta.

Söö mõttega

Uuringute kohaselt võib üks inimene jõuluõhtusöögil manustada isegi 6000 kalorit. Sellise kalorite tarbimise vastu aitab kui tõstad alustuseks ühe taldrikutäie toitu, sööd selle rahulikult ära ja teed seejärel umbes pool tundi kestva pausi. See on aeg, mis kulub ajul täiskõhutunde registreerimiseks. Alles siis saad otsustada, kas soovid veel head-paremat taldrikule tõsta või on selleks korraks kõik.

Alternatiivne jõulupraad

Paljud jõululaua lemmiktoidud ei ole eriti tervislikud valikud ja kui kergem enesetunne on eesmärgiks, siis proovi mõnele kaloripommile asendus leida.

Kindlasti ei saa maha laita eestlaste poolt palavalt armastatud sealihapraadi, sest olenevalt lihatükist pakub see loom ka väiksema rasvasisaldusega tükke.

Sealiha alternatiivina võib ahjus valmistada köögiviljade ja kuivatatud marjadega täidetud krõbeda nahaga kana või maitsestada meelepäraste ürtidega kala ja serveerida see ahjus küpsenud juurviljadega.

Vii pere jalutama

Inimestel on kombeks istuda söögilaua taha juba pärastlõunal ja seda kuni õhtuni välja. Kutsu ellu uus traditsioon ja vii pere jalutama. Soovituslikult pärast õhtusööki, et ergutada seedimist. Ühe võimalusena võib pimeda saabudes laterna valgel metsa jalutada ja metsaasunikele süüa viia või hoopis karges õhus kingiks saadud lendavat taldrikut lennutada.

Kreemikoogi asemel puuviljad

Kuigi puuvilju ei soovitata kohe raske kõhutäie peale süüa, on see kehale kergem kui rammusalt kreemine koogitükk. Seda enam, et tavaliselt viib üks tükk päris mitmeni.

Niisiis lisa kohe poenimekirja ka piisavalt puuvilju, mis jõululaual nähtavale kohale asetada.

Joo vett

Suhkruste suupistete ja jookide ning maitsekate toitude keskel on lihtne unustada veejoomist. Veendu, et söögilaual oleks veega täidetud kann sidruniviilu või külmutatud marjadega ning valige üks inimene veejoomise eest vastutama. Nii ei ole klaas kunagi tühi ja organism saab vajalikul määral niisutatud.