Teisipäeva hommikul mattus Paide gümnaasium pimedusse. Õpilased andsid teada, et majast kadus elekter kella 7.50 ja 7.55 vahel. Õpilastele öeldi, et elekter tuleb tagasi kella 11 paiku. See juhtus siiski varem, Järva Teatajale teadaolevalt oli maja jälle valge kella 10 paiku.