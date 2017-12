Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eesti Energia paigaldas Estonia OÜ piimafarmi katusele üle kahe korvpalliväljaku suuruse päikesepargi, mille toodetud elektrist jätkub 20 keskmisele majapidamisele aastas.



* Sel suvel Türi kultuurikeskuse kõrval pargis avatud ja linlaste seas ülimalt populaarseks kujunenud kiigepark pakiti küll sügise eel kokku, ent talviselgi ajal pakuvad ripp- ja võrkkiiged kiikumisrõõmu. Seniks, kuni ilmad lähevad jälle nii soojaks, et õues kiikuda kannatab, on väiksemal kujul kiigepark üles seatud Türi ühisgümnaasiumi fuajeesse.



* Eelmisel reedel lõppes Eesti rahvusringhäälingu algatatud jõululuuletuste konkurss, kuhu saadetud 1552 jõulusalmi hulgast osutus parimaks järvalase Ants Välimäe kirjutatud südamlik luuletus «Veel üks soov».



* Kui Paide kultuurikeskus läbis 30. sünnipäeva eel põhjaliku remondi, siis järgmisel aastal samasse vanusesse jõudev linnavõimla jääb heal juhul ilma läbitilkuvast katusest, aga suurt remonti seal kavas pole. Paide linnavõimla saalis, kus harjutavad batuudihüppajad, jalgpallurid, meesvõrkpallurid ja ka võimlejad, on kolm kaussi. Võib öelda, et need on juba mõnda aega olnud niinimetatud alalised kausid.



* Sel nädalal kostitab Paide Sookure lasteaia õpetajate ansambel jõulupidulisi kandlemänguga, mida on õpitud juba rohkem kui aasta jagu. Sellega näitavad nad lastele eeskuju, et pillimäng on tore.



* Laupäeval olid Tartus Anne kanali ääres Eesti lahtised meistrivõistlused taliujumises, kus osales edukalt ka kaks järvalast.