Paide politseijaoskonna juht Margus Toomsalu tunnistas, et lõppenud aasta möödus politseinikele Järvamaal tavapäraselt. „Kuritegevus on langustrendis ja seda nii vägavallakuritegude kui varavastaste kuritegude poolest,“ täpsustas ta. „Järvamaa on endiselt üks mandri Eesti turvalisemaid maakondi.“