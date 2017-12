Maanteeamet: pühade perioodil arvestage muutuvate teeoludega ja liigelge ohutult

Teehooldajad on valmis tegema lume- ja libedusetõrjet kogu pühade perioodil. Siiski tuletame liiklejatele meelde, et teeolud võivad kohati ikkagi olla talviselt libedad. Ohutuks liiklemiseks tuleb valida teeoludele vastav kiirus ning sõidustiil.

„Talvel liigeldes ära looda, et „äkki läheb õnneks“. Liiklejatel on kõige olulisem valida õige kiirus – kui kiirust hakatakse vähendama alles pärast ohu tekkimist, ei pruugi liiklusõnnetus olla enam ära hoitav. Samuti on mõistlik vältida möödasõite, sest rasketes ilmaoludes muutub see niigi ohtlik manööver veel ohtlikumaks,“ selgitas Maanteeameti hooldeosakonna juhtivinsener Rain Hallimäe.

Liiklejatel tuleb eriti tähelepanelik olla kõrvalmaanteedel, mille hooldetsükkel on võrreldes põhimaanteedega pikem.

Tuletame sõidukijuhtidele meelde, et hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Samuti tuletame meelde, et alustades hooldemasinast möödasõidu, tuleb veenduda selle ohutuses ning arvestada, et hooldemasinast ees olev tee võib olla hooldamata.

Tee- ning sõiduoludega tasub enne sõidu alustamist tutvuda portaalis www.tarktee.ee.