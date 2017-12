Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Üleeile oli Paide päästekomandos esimene ööpäevane töövahetus päästeõpilasel Nadežda Polkovnikoval (29), Järvamaa esimesel naispäästjal. Polkovnikova kolis Järvamaale eelmisel suvel Ida-Virumaalt ja esialgu jalgpallitreenerina. Kui ta sellest ametist priiks sai, töötas vahepeal telefonimüügis.



* Neljapäeva hommikul avas Imaveres uksed jaeketi Meie Toidukaubad uus kauplus, mis on ehitatud valmis vähem kui kolme kuuga.

Kaupluse avamist ootas hommikul ligi poolsada inimest, kellele oli see sündmus justkui pidupäev.



* Türi vallas tegutsev ettevõtja Silvar Algpeus esitas enampakkumisele pandud hoone ainukese ostusoovi, kuid tema üllatus oli suur, kui vallavanem teatas talle paar päeva enne volikogu istungit, et sellegipoolest ta ei saa seda maja.



* «Oi, kuidas sai jõule oodatud! Juba jaanipäevast alates,» lausub 100aastane Emmy Krotman Aravete hooldekeskuse aknast välja vaadates. Sajab laia jõululund, aga Emmy pilk näeb lapsepõlve. Need on Emmy Krotmani sajandad jõulud. See, et vahepeal jõule tähistada ei tohtinud, ei tähenda, justkui poleks jõule olnud. Salaja siiski neid peeti, kuigi hirmuga pooleks, nagu Emmy ütleb. «See oli kole ja kurb aeg,» sõnab ta.



* Noorkotkaste Türi Hundi rühm on tulevases Türi kogukonnakeskuses endisest sotsiaalkorterist rühmaruumi ülesvuntsimisel jõudnud kaugele. Nüüd on kõik vaba raha kulutatud ja noored paluvad abi.



* Kui Päinurme külas tegutsev ärinaine oma jõulupuul tuled särama lööb, ei saa eemalt arugi, et tavalise kuusepuu asemel on tulesärasse löödud 15 üksteise otsa laotud rehvi.



* Türi vallas Pärnu jõe kaldal trooniv uhke uusbarokne Laupa mõis on aastasadade vältel näinud ja läbi elanud palju. Nii on selle maja seinte vahel maha peetud ka jõulupidusid, imetletud jõulupuu ilu, lauldud jõululaule. Kui viimasel Laupa mõisnikul Otto Iwan von Taubel koos oma abikaasa ja viie lapsega oleks võimalus jõulueelsel ajal oma kunagistele valdustele tiir peale teha, oleks ta ilmselt rahul. Jõulude ja aastavahetusega seotud tavad olid mõisnike peres tähtsal kohal.



* Tänapäeval teavad ja tunnevad lapsed oma vanemate tööd hästi, kuid ometi ei lähe ametid peredes enam edasi põlvest põlve, nagu see oli vanasti tavaks. Laste unistused tulevasest elukutsest liiguvad hoopis teises suunas.