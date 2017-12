Rehvidest jõulupuu helgib tulesäras nagu päris kuusk

Imetlejaid jagus erilisele kuusepuule nii Põltsamaal kui on seisatajaid ka Säreveres tehnikamaja ees. «Järgmisel aastal lubasid siinsed õpilased roolikuuske täiendada küünaldega, ikka autoküünaldega,» lisas ta.

Raamatukogus seati tarkus jõulupuuks

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Türi raamatukogu juhataja Astrid Karpender teab, et idee pole just originaalne, kuid nende majas on raamatud kuuseks seatud siiski esimest korda. «Viljandis nägin kuusepuuks seatuna valgeid raamatuid, meie oma on värviline. Nii nagu on eriilmelised raamatud, on ju elugi,» lausus ta.

Raamatupuu valmis kõigi viie töötaja koostöös paari-kolme tunniga. «Kel tuli mõte, see seadis mõne raamatu ritta ja valis neid mitte autori, vaid pigem sobiva suuruse järgi,» ütles Karpender, lisades, et kuusepuuks sätitud raamatud on kõik ka laenutuses olemas.

Nii polegi teada, mitu teost lauale ilutsema pandud meetrikõrguses raamatupuus on, sest neid ei peetud oluliseks loendada. «Teame hoopis seda, et meie esimese üllitise ristisid lugejad tarkusepuuks. Kõlab ju hästi!» sõnas Karpender.

Karpender usub, et tarkusepuud näeb nende majas ka järgmiste jõulude ajal, kuid millist ja kui kõrget, seda näitab aeg. «Algus on nüüd tehtud ja loovus lendama lastud,» lisas ta.

Vineerist jõulupuud ehivad käbid ja õunad

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Järvamaa kutsehariduskeskuse Paide õppehoones püüab esimest aastat pilku vineerist jõulupuu, mille modernne väljanägemine toob naeratuse näole.

Kooli huvijuht Vadim Albrant sõnas, et õpilastel oli tänavu mõttes tavalise kuusepuu asemel ehtida jõuludeks midagi omanäolist. «Ühiselt jõudsime arusaamale, et see võiks olla midagi puidust, ja koos kutseõpetaja Eiki Hansariga otsustasime, et teeme siis vineerist,» sõnas ta.

Paari meetri kõrgune vineerist kuusepuu kaunistamiseks andis nõu kodumajanduse eriala kutseõpetaja Marike Reedla. «Marike soovitas vineerist jõulupuule riputada tavaliste kuuseehete asemel midagi erilisemat. Nendeks said siis puidust ehted, hõbedaseks värvitud käbid ja punased õunad,» lausus Albrant.

Pilku püüavad ka vilkuvad elektrilised tuled. Albrant sõnas, et halba kriitikat pole õpilaste jõulupuu saanud. «Esile on toodud küll muigega suunurgas, et väga noortepärane ja modernne,» sõnas ta.