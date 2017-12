Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Jõulu esimesel pühal kell 17.42 sai häirekeskus teate tulekahjust Paide linnas Roosna-Allikul Pargi tänavas. Kiirelt levinud tuli hävitas kogu hoone ning üheksa kuud tagasi sinna kolinud Andres Alev ja ja Kadi Luik koos kahe väikse lapsega jäid oma kodust ilma. Majaperemees Andres Alev ütles, et õnnetuse hetkel oli ta abikaasa ja lastega naise vanematel külas. Oma maja palus ta vahepeal kütma minna õel Anni Alevil, kes tulekahju puhkemise hetkel parasjagu oligi seda tegemas.



* Jõulupühade eel algatas Järva-Peetri kogudus omalaadse ettevõtmise, mille eesmärk on taastada endisel kujul kiriku kroonlühtrid. Eile keskpäevaks oli ühest purgist teise liikunud juba 405 kohviuba, ümbertõstmist ootas veel 1095. Need tähistavad puuduolevaid eurosid, mille abil ajaloolisi kroonlühtreid puhastada ja jälle üles riputada.



* Nooruslik korteriomanik saab oma kortermaja asjadega kursis olla sama kiiresti kui suhelda suhtlusvõrgustikes. Sellist võimalust pakub Kvatro Kinnivarahalduse uus klienditeenindusprogramm, kus vastused küsimustele on kas mobiilis või arvutis vaid ühe klõpsu kaugusel.



* Eesti õigusbüroo juristi Tiina Mölderi kogemust mööda on tasuta õigusnõu Järvamaal äärmiselt vajalikuks osutunud ja tühja-tähja pärast inimesed tema poole ei pöördu. Kurb on siis, kui nõu jääb hiljaks.



* Teisel jõulupühal oli Türil esimest korda «Pekist priiks» jõulumatk. Klaaslibedate teede kiuste tuli end proovile panema mitukümmend naerusuist ja spordilembest inimest.