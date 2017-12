Eesti Piimandusmuuseumi ootavad ees muutused

Eesti Piimandusmuuseumi funktsioonid antakse alates 2018. aasta 1. jaanuarist üle Sihtasutusele Eesti Piimandusmuuseum. Kuna tegemist on piirkondlikult olulise kultuuriasutusega, siis üks SA Eesti Piimandusmuuseum asutajatest on Järva vald (endine Imavere vald).

Eelmise aasta oktoobris kirjutas Järva Teataja, et Imaveres asuvat Eesti piimandusmuuseumi ootavad ees uued ajad: seni maaeluministeeriumi hallata olnud mäluasutusel tuleb edasi minna sihtasutusena. Majas tehtavat see ei mõjuta ja Eesti piimanduse ajaloo kohta jagatakse Imaveres teavet ka pärast 2018. aastat.

Piimandusmuuseumi direktor Ants Välimäe selgitas, et Imaveres asuvat muuseumi ootab ees omandivormi muutus, ehk plaanis on moodustada sihtasutus. «Praegu käib jutt sellest, et tulenevalt riigireformist peaksid maaeluministeeriumi haldusala kolm muuseumi moodustama sihtasutuse. Kas see on kolme muuseumi peale ühine või tegutseb mõne aasta pärast kolm eraldi sihtasutust, see selgub edasiste arutelude käigus,» täpsustas Välimäe toona.