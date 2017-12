Uus aasta saabub retro-lainel

Koeru, kell 23 Stiilne aastavahetus pubis

Dresscode: 80-90ndad või midagi sellist, mida oled ammu juba tahtnud selga panna ja see on see õhtu, kus võid seda endale lubada.

Muusikat tuleb kõige lahedamast ajastust, ehk alates 1980ndatest kuni uue aastatuhande alguseni.

Kõige stiilsemad rõivastujad saavad auhinnatud.

Sissepääs on kõigile tasuta, kuid vanusepiirang on 18 eluaastat.

Villevere koolimaja

Kell 21.00. Peolistel palutakse midagi ühisele toidulauale kaasa võtta. Tantsuks mängivad pilli Olavi Kõrre ja Enno Siil. Peale aastavahetust videodisko. Lastele erinevad tegevused ja mängud.

Pilet üks ja toetajapilet viis eurot saadaval kohapeal.

Taikse seltsimaja

Retropidu, kus aasta esimesi tantsuhitte seab suurel ekraanil paika videodiskor Martineero. Peolistele üllatused, toidu-ja joogipoolist pakub baar "Mida iganes".

Peopääse maksab viis eurot.