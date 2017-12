Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Maakonna uhkeim aastavahetuse tulestik lastakse taevasse tavapäraselt Paidest. Kui kaks aastat tagasi maksis tulevärk 2500, eelmisel aastal umbes 3000 eurot, siis tänavu on see paarsada eurot kallim.



* Kui keegi oleks veel nädalapäevad tagasi öelnud, et läheb Mäekülla pitsat sööma, poleks olnud kahtlustki, et ta teeb seda Mäeküla Peatuses. Nüüd on variante kaks, sest pühade eel avas kõrtsiga samas majas uksed uus, samuti pitsasid pakkuv kohvik.



* Haldusreformi ühe osana kaovad 1. jaanuarist maavalitsused ja nende asemel asuvad tegutsema mõne töötajaga regionaalhalduse osakonna talitused. Järvamaal asub nelja töötajaga talitust juhtima Aivo Toomistu.



* Osaühingu Eesti Buss kaubamärgi all sõitev odavbussifirma Simple Express on tänavu lõpetanud paljude maakondi läbivate kaugliinide teeninduse. Samas teatab ettevõtte kodulehekülg järjekordse ekspressliini käivitamisest Tallinna ja Tartu vahel veebruaris. Ekspressliinist paraku Järvamaa inimestele suuremat kasu ei sünni, sest vahepeatusi bussil pole. Küll on asunud 2016. aasta 28. jaanuarist üheeuroste piletitega just Tallinna–Viljandi liinil turule tulnud bussifirma Järvamaal peatuvaid liine sulgema.



* Kindlusettevõtete Järvamaal välja makstud kahjusummad küündivad miljonitesse eurodesse, selgub nende tehtud aastakokkuvõttest. If P&C Insurance ASi kommunikatsioonijuht Eva-Grete Aljas ütles, et 11 kuuga on If Kindlustus hüvitanud 567 juhtumi kahju ja hüvitised ulatuvad pea miljoni euroni (985 800 eurot).



* Mida teeb üks ontlik pereema jõululaupäeval või vana-aasta ennelõunal? Enamasti keerleb vurrkannina köögis, sest siga on vaja ahju lükata, verivorste krõbedaks küpsetada, kapsast soojendada, heeringat hapukoorega serveerida, kooke-torte vaagnale sättida, vahuveini külma panna ja ... Türil tegutseva Saara kirjastuse juht Anu Pink pole selles mõttes erand, kõike seda teeb temagi. Aga kui oled aasta esimesel päeval andnud lubaduse igal pühapäeval üks õmblustöö ette võtta ning ka jõululaupäev ja vana-aasta satuvad sel aastal pühapäevale, siis tuleb lihtsalt kõige sellega ühele poole saada. Naised suudavad ju teadupärast kõike. Ja korraga, ühel ajal.



* Põllumajanduses töötav Tiia Riis spordib enda rõõmuks pea igal nädalavahetusel. Suusatamise ja jooksmise kõrval on alasidki tal õige mitu, tänavu on ta võitnud ka kaks Eesti meistrivõistluste medalit. Rahvasporti harrastav Tiia Riis avastas novembris Koeru valla sportlaste gala tarvis tulemusi üles märkides, et tal on võistlusi kuidagi palju kogunenud. Treeningpäevikust neid kokku lugedes sai arvuks lausa 96 ja siis otsustaski teha detsembris kindlalt veel neli starti. «Tahtsin Eesti 100 auks kokku saada sada starti, see tundus kuidagi hea proovikivina,» ütleb ta.



* Sel aastal on Järva Teataja kirjutanud korduvalt loomadest, kes on vajanud inimeste abi või sattunud juhuse tahtel inimeluga tutvust tegema. Suurem osa looma- ja linnulugudest on nüüdseks leidnud õnneliku lõpu.



* Aastavahetust armastame ikka tähistada vahuveinipokaale kõlistades, kuid pidulik kihisev jook ei pea tingimata sisaldama alkoholi. Järva Teataja töötajad mekkisid, kas nullprotsendise alkoholisisaldusega vahuveinid reedavad oma olemust või mitte.