Ilm pöörab sajuseks ja tuuliseks

Uue aasta esimene päev toob ilmamuutuse – taas jõuab kohale sadu ja seejärel soojem õhumass, mis muudab teed libedaks ning teeolud keeruliseks. Stockholmi lähistele suunduva madalrõhkkonna lohk liigub Eesti kohale. Uusaastaööl laieneb lumesadu üle Eesti ja muutub tihedaks. Ilm on pilves. Sekka lumele ja lörtsile sajab Lääne-Eestis aga ka vihma. Hommikuks sajuvõimalus väheneb. Puhub lõunakaaretuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +3 kraadi, hommikuks temperatuur tõuseb. Esmaspäeva päeval on samuti pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, Kirde-Eestis ka lund. Puhub lõunakaaretuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 1-5 kraadi.