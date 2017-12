Galerii: paidelased ei pidanud ilutulestikus pettuma

Paide linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Maarit Nõmm ütles, et ilutulestiku usaldas linn Ilutulestiku Keskuse Arnika OÜ hoolde. Niion see olnud juba viimased paar aastat.

Paide aastavahetuse saluut kestis ligi seitse minutit. Selle aja jooksul lasti taevasse 3983 tähepommi. Tuleetendus koosnes 18 osast ja nähtavate efektide kõrgus ulatus 30 kuni 180 meetrini. Ilutulestik läks maksma 2700 eurot (hinnale lisandub käibemaks, mis teeb kogusummaks umbes 3200 eurot). Tänavust tulemängu toetab kuus linna ettevõtet.

Ilutulestiku Keskuse Arnika OÜ juhataja Eduard Tani selgitas, et võrreldes eelmise aastavahetusega olid Paide ilutulestiku suurimad erisused uutes ja võimsates efektides. Algus ja lõpp on tavapärased. «Iga meie tehtud ilutulestik algab suure müra ja värvimänguga ning lõpus on kullavihm. Kuld on selline huvitav efekt ilutulestikus, mis püsib kaua õhus,» täpsustas ta.

Tani lisas, et ühe sellise ilutulestiku valmisseadmisele eelneb päris pikk ettevalmistusaeg. «Eks ilutulestiku tegijad müü emotsiooni. Kõige parem tunnustus tegijale on see, kui teda tagasi kutsutakse, kui tema tehtu rahvale ja tellijale meeldis,» lausus ta.

Paide ilutulestik lasti üles Järva Teataja hoone kõrval asuvalt platsilt. Kõige parem oli tulevärki jälgida keskväljakult.