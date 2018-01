Aastavahetusel künti Järvamaal põldu

Selgi aastavahetusel ei ole ilmaolud just kuigi talvised. Samamoodi oli see ka 80 aastat tagasi, ainult et siis oskasid inimesed seda targasti ära kasutada, teatab Tapa Muuseum viidates 12. jaanuari ajalehele Uudisleht aastast 1937.

"Põhja-Järwamaal küntakse. Tapa lähedal kündis üles üks asunik aasta lõpupäewil oma söödipõllu, kuna Ambla wallas teine asunik sügisel kündmata jäänud kõrrepõllu nüüd aastawahetusel üles kündis. Ka uudismaade künde on püütud erakordsete ilmastiku olude puhul sooritada. Nii on Tapa läheduses Ambla walla piires üks wanapõllumees terwe kopli üles kündnud."