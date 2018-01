Türi-Allikult kadusid üleöö kõik kummipostid

Maanteeameti Ida-regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi selgitas, et ehitaja paigaldas sügisel Türi-Allikule postid, mis ei vastanud püstitatud eesmärgile. „Lihtsamalt öeldes ei olnud need kummipostid, mis peaks kannatama mõningast ülesõitmist, vaid jäigad postid, mis osaliselt murdusid. Tänaseks on ära korjatud nii allesjäänud alused kui ka üksikud püstijäänud postid, et need ei segaks tee talihoolet,“ lisas ta.

Uued ja korrektsed postid paigaldatakse samale teelõigule kevadel, mil neid on võimalik kvaliteetselt kinnitada.

Kummipostid paigaldati maanteelõigule novembri keskel. Maanteeameti Ida-regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi ütles toona Järva Teatajale, et kummipostid on paigaldatud Pärnu–Rakvere maantee Türi-Alliku ristmikule möödasõidulaienduse (vasakule pöörajast möödumiseks – toim) ehituse käigus.

Palmi sõnas, et postide eesmärk on takistada möödasõite ristmikualal, kus see on ohtlik nii möödasõitjale kui ka kaasliiklejatele. «Probleem on selles, et ristmikule läheneja, kes soovib hakata vasakule keerama, võib sõita mõnevõrra aeglasemalt kui otse läbisõitja, sest ta teab, et hakkab peagi pööret sooritama,» selgitas ta. «See võib aga kannatamatutele liiklejatele anda signaali, et tegu on aeglase liikujaga, ning tekib soov vahetult ristmikul möödasõitu sooritada.»

Kummipostid Türi-Allikul | FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Palmi lisas, et sellise stsenaariumiga liiklusõnnetusi ja liiklusohtlikke olukordi, mis pole küll õnnetusi kaasa toonud, on sellel ristmikul esinenud.

Tõe huvides olgu öeldud, et täpselt nädal aega Türi-Alliku terviklik kummipostirida vastu pidaski. Neljapäeva hommikul märkas tähelepanelik liikleja, et kolm kummiposti oli oma pesadest väljas ja tee äärde, kraavipervele viidud. Neid ei pandudki tagasi.

Virumaa Teataja on kirjutanud, et kummipostid võivad küll liiklusohutust kasvatada, kuid mõnele ametimehele, näiteks lumekoristajatele ka muresid juurde tuua. Lumi koguneb ju ikka tõkete, see tähendab ka postide taha.

(JT)