Tallinnast väljaviidavatest töökohtadest ei jõua Järvamaale praktiliselt midagi

Ministeeriumid on esitanud ettepanekuid aastatel 2017-19 üle 1000 riigitöökoha viimiseks üle Eesti kõikidesse maakondadesse, Järvamaale on plaanitud tuua 19. Näiteks naabermaakonda Raplasse on tulekul 54 ja Viljandisse 73 töökohta.