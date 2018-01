Päästeameti numbrimaagia: karda kuu esimesi päevi

Päästeameti arendusosakond analüüsis möödunud kaheksa aasta tulekahjusid. Selgub, et statistiliselt on kõige suurem tõenäosus saada tulekahjus vigastada 5. veebruar. 8 aasta jooksul on sel kuupäeval 8-s tulekahjus saanud viga kokku 14 inimest.

Kõige suurem tõenäosus tulekahjus vigastada saada on 1-11 kuupäeval, just neli kuupäevadel said viimasel kaheksal aastal viga ligi pool ehk 43% vigastatute koguarvust. Eelkõige tasub tulega ettevaatlik olla 5. 8. ja 11. kuupäeval. Kuude lõikes saab kõige enam inimesi tules viga jaanuaris, veebruaris ja oktoobris.

Kuidas vältida ohtusid?

Oma kodu kaitsmiseks tuleks pöörata tähelepanu lagedele. Kui seal pole töötavat suitsuandurit, siis tuleb see kiiremas korras paigaldada, sest andur annab põlengust varakult teada ja nii väheneb oluliselt oht saada põlengus vigastada.

Jaanuari, veebruari ja oktoobri needuse murdmiseks tuleks korrastada küttekehad, vaadata üle elektrisüsteemid. Iga neljas elumajade tulekahju saab alguse hooldamata elektrisüsteemist või järelevalveta jäetud ja tihti ka katkisest elektriseadmetest ja see on paraku kasvav tendents.

Kuna statistikast selgub, et õnnetused juhtuvad sagedamini kuu alguses, siis võiks sel perioodil olla ka teiste suhtes tähelepanelikum, hoida silmad lahti ja reageerida, kui märgatakse hädas olevaid inimesi, näiteks naabreid. Korterelamus sõltub igast inimesest terve maja ohutus.

Õnnelik august

Päästeameti andmed näitavad veel, et kõige väiksem tõenäosus tules viga saada on augustis, siis on summaarselt kõige vähem vigastatuid ning ka päevade lõikes on kõige enam „vigastatuvabu“ päevi. Kuupäevade lõikes on kõige turvalisem 16 kuupäev.