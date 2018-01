Järvalase vändatud tõsielufilm kogus suure vaatajaskonna

Filmi teema on lääneriikides sadu tuhandeid noori hullutanud ja kogu maailma raputanud hipiliikumine, mis 1960-70ndatel aastatel jõudis omamoodi kujul ka teisele poole raudset eesriiet. Noorte meeli haarasid raadio teel ja althõlma leviv rokkmuusika. Rõhuva süsteemi varjus kujunes lillelaste liikumine, mis hargnes salajase niidistikuna mööda toonast Nõukogude Liitu.

«Nõukogude hipid» on pöörane ning tugevalt unikaalsetel ja ennenägemata arhiivimaterjalidel põhinev lugu lillelaste elust. Omamoodi teekonnafilmina on see sõit Nõukogude Liidu hipiliikumise jälgedes. Režissöör Terje Toomistu lugu viib vaataja 1970ndate psühhedeelsesse underground'i, kus rokkmuusikast joovastunud pikajuukselised noored lõid range režiimi kiuste oma maailma. Süsteemi, milles püüeldi rahu ja vabaduse poole. Aastaid hiljem võtab seltskond Eesti hipisid ette teekonna Moskvasse, kus siiani tähistatakse lillelaste püha 1. juunil. Film kulgeb mälestuste radades, mille käigus elustub ajalugu.