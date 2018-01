Sajab vihma ja temperatuurid on plusspoolel

Ilmaprognoosi kohaselt õhtul üksikutes kohtades sajab vihma. Õhutemperatuur on plusspoolel, Eesti kaguosas langeb 0°C lähedale. Öösel sajab kohati vihma, sisemaal ka lörtsi või lund. Idapoolsetes maakondades on vähesed miinuskraadid, mujal on õhutemperatuur pluss poolel.

Teedel on libeduseoht.

Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele: Teadvusta oma liikluskäitumist – ära pane kaasliiklejaid olukordadesse, kus Sa ise end leida ei sooviks. Arvesta alati teiste liiklejatega!

Liiklejatelt oodatakse infot teeolude kohta telefonil 1510.

Lisainfot teeolude kohta vaata http://www.tarktee.ee. Nutitelefonis on maanteeinfo kättesaadav aadressil http://m.tarktee.ee.