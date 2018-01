Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui vanarahvast uskuda, siis pole sõda karta. Nimelt sündis läinud aastal Järvamaa haigla sünnitusosakonnas kümme tüdrukut rohkem kui poisse. Sellist seika võib pidada eriliseks, sest tavaliselt sünnib nii Järvamaal, Eestis kui ka laias maailmas poisse ikka rohkem.



* Et vanades vallamajades on töötervishoiuga nagu on, otsustati Järva vallas omavalitsuste ühinemisega loodetud kulude kokkuhoiu asemel rajada Aravetele hoopis uus teeninduskeskus. Järva vallavanem Rait Pihlegas ütles, et muidugi istuks ta meeleldi Aravete teeninduskeskusse loodud vallavanema kohal, aga tal on nii-öelda liikuv töökoht ja töölaud kõigis endistes vallakeskustes nagu paljudel teistelgi suure Järva valla töötajatel.



* Aiapidamisega elatist teenivas talupere osaühingus Mägise Aed on tärganud juba esimesed lilletaimed. «Tänavu alustasime külviaega paar nädalat varem, sest eelmise aasta kevad näitas, et lilli sooviti meilt juba paar nädalat varem, kui meil pakkuda oli,» ütles peretütar Aire Pitk. Ka siiski oli talv selline pehme nagu tänavu. Olenemata sellest, kas on jõulupüha või aastavahetuse pidustused, Aire Pitki ja tema isa Vello Peitong teavad, et töö vajab tegemist Aire Pitk näitas 21. detsembril külvatud pelargoone, mis on sirgunud juba kahe-kolme sentimeetri kõrguseks. «Pelargoon on pika kasvuajaga taim ja need siin on müügikõlblikus suuruses aprillis-mais,» märkis ta.



* Haldusreformi tulemusena on Järvamaal uuest aastast senise 12 omavalitsuse asemel kolm suuromavalitsust: Paide linn, Türi ja Järva vald. Sellega seoses korraldavad esmatasandi politseitöö ümber ka politseinikud. Senise kolme piirkonnapolitseiniku asemel asub ametisse kuus piirkonnapolitseinikku, kolm meest ja kolm naist, kusjuures üks naispolitseinik tuleb Järvamaale tööle Tallinnast.



* Järva Teataja palvel võtavad spordiaasta 2017 leheveergudel kokku alade esindajad. Nagu ikka, oli nii suuri võite kui ka kibedaid kaotusi, kuid mis peamine – pisike Järvamaa on endiselt spordis pildil ja sugugi mitte kehvasti.