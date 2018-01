Sargveres näeb täna Prantsuse komöödiat

Sargvere mõisa tegevjuht ja juhatuse esimees Saimi Sapp andis teada, et eelmisel aastal valminud filmis saab vaatajaile osaks kindlasti killuke äratundmisrõõmu. Nimelt on film sellest, kuidas lastevanemad suhtuvad oma täiskasvanud lastesse ikka nagu väikestesse lapsukestesse.

Üks peategelasi, Vincent, on juba 18aastane, aga oma vanemateleon ta ikka nende väike Pupsik. Kui poisi esimene armastus lõhki läheb, toob see endaga kaasa tõelise maailmalõpu. Vanemad ei jaksa vaadata oma murtud südamega lapsukest ja nad otsustavad ohjad haarata. Nad töötavad välja programmi nimega "Armastuse Detox", mis on nii põhjalik ja intensiivne, et selles ei jää ellu ükski murtud süda.

Film kestab veidi üle poolteise tunni, seanss algab kell 19.